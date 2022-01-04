Канадский суд присудил компенсации жертвам крушения самолета МАУ

Суд присудил $84 млн. Фото: Pexels

Канадский суд присудил $84 млн семьям шести человек, погибших в результате крушения самолета МАУ возле Тегерана в 2020 году.

Более 130 из 176 погибших имели связи с Канадой, передает "Радио свобода".

Родственники подали гражданский иск против Ирана и других чиновников, которых они считают виновными в катастрофе. Иран в суде себя не защищал.

Адвокат истцов говорит, что команда юристов будет пытаться арестовывать иранские активы, включая нефтяные танкеры, чтобы обеспечить возмещение семьям жертв.

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В мае 2021 г. тот же суд в Канаде признал уничтожение самолета умышленным террористическим актом. Иран с этим не согласился. В Тегеране признали, что нечаянно сбили самолет.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана, его приняли за вражескую цель.