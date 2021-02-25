Канадская дипломатка зачитала стихотворение Леси Украинки на трех языках

Госпожа посол Лариса Галадза зачитала стих Леси Украинки. Фото: скришот с видео

Госпожа посол Канады в Украине Лариса Галадза до 150 лет со дня рождения поэтессы Леси Украинки зачитала ее стихотворение Contra spem spero на 3 языках - украинском, английском и французском.

Видео выступления появилось на YouTube-канале BBC.

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Для декламации дипломатка надела вышиванку и ожерелье оранжевого цвета.

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения поэтессы Леси Украинки. О жизни писательницы и ее наследии Gazeta.ua рассказал ученый Николай Жарких.