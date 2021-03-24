Канада ввела санкции против российских чиновников

Канада вводит санкции против России из-за ареста и отравления оппозиционера Алексея Навального.
Под санкции попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще 8 граждан РФ, сообщили в пресс-службе МИД Канады.
В санкционном списке также оказались:
- первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко;
- директор Росгвардии Виктор Золотов;
- начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;
- заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;
- полпред в сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
- руководитель федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;
- руководитель генеральной прокуратуры Игорь Краснов.
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"Сегодня Канада наложила санкции на 9 российских должностных лиц, причастных к покушению на Алексея Навального, его судебного преследования и тех, кто заставил замолчать россиян, протестовавших против его лечения", - пишет министр иностранных дел Канады Марк Хорошо в Twitter.
По возвращении Навального в Россию ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно приговору, он должен провести почти три года в колонии.
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