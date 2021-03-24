Канада ввела санкции против российских чиновников

Алексей Навальный должен провести почти три года в колонии. Фото: pinterest.com

Канада вводит санкции против России из-за ареста и отравления оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще 8 граждан РФ, сообщили в пресс-службе МИД Канады.

В санкционном списке также оказались:

- первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко;

- директор Росгвардии Виктор Золотов;

- начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;

- заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;

- полпред в сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

- руководитель федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;

- руководитель генеральной прокуратуры Игорь Краснов.

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"Сегодня Канада наложила санкции на 9 российских должностных лиц, причастных к покушению на Алексея Навального, его судебного преследования и тех, кто заставил замолчать россиян, протестовавших против его лечения", - пишет министр иностранных дел Канады Марк Хорошо в Twitter.

По возвращении Навального в Россию ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно приговору, он должен провести почти три года в колонии.