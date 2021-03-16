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вторник, 16 марта 2021 10:50

Канада встала на защиту вакцины AstraZeneca

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Канада встала на защиту вакцины AstraZeneca
Вся вакцина разработки AstraZeneca, используемая в Канаде, была изготовлена в Индии. Фото: pixabay.com

В Канаде не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массового привития против Covid-19. Там не станут приостанавливать вакцинацию препаратом.

Об этом на пресс-конференции в Монреале заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он подчеркнул, что и сам охотно вакцинируется, но дождется своей очереди. Мать политика 72-летняя Маргарет Трюдо уже сделала прививку против Covid-19.

"Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в стране. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстрее всего получить. Именно так мы сможем пройти сквозь все как можно быстрее и безопаснее", - сказал Трюдо.

По его словам, ни одна доза вакцины Covishield, которая используется в Канаде, не поступила из той же партии, которую используют в Европе.

Вся вакцина разработки AstraZeneca для Канады была изготовлена в Индии по лицензионному соглашению под названием Covishield. Страна закупила 2 млн доз препарата.

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В ряде стран приостановили использование вакцины из-за сообщений о возможных побочных последствиях в виде возникновения тромбов.

В ВОЗ рекомендуют продолжить ее применение, пока идет расследование причин возникновения тромбоза у некоторых вакцинированных. Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

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