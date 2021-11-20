Канада разрешила вакцинировать Pfizer детей от 5 лет

Прививки вакциной Pfizer разрешили детям с 5 лет. Фото: DW

Министерство здравоохранения Канады разрешило использование ковид-вакцины Pfizer для прививки детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Дозы вакцины для детей будут составлять треть того количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Вакцина на 90,7% эффективна в предотвращении коронавируса у детей и не вызывает серьезных побочных эффектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцинация: Минобразования назвало количество отстраненных учителей

"После тщательного и независимого научного анализа доказательств Департамент определил, что преимущества этой вакцины для детей от 5 до 11 лет превышают риски", - говорится в заявлении Минздрава Канады.

За сутки 19 ноября в Украине обнаружили 18 250 новых случаев Covid-19. Среди новых заболевших детей – 1463, медработников – 380. В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксировали 256,3 млн случаев заражения коронавирусом. Лидерами по общему количеству случаев Covid-19 остаются США – почти 48,4 млн., Индия – почти 34,5 млн. и Бразилия – почти 22 млн. Украина в этом списке занимает 16 место.