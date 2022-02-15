Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит в 393 млн долларов

Канады предоставит Украине кредит на 500 млн канадских долларов (около 393 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters.
"Канада предложит правительству Украины ссуду объемом до 500 млн долл. для поддержания экономической стабильности страны на фоне российской военной агрессии", - говорится в сообщении.
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Также он заявил, что предоставит летальное оборудование и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов.
"В свете серьезности ситуации и после разговоров с нашими украинскими партнерами я одобрил предоставление летального снаряжения и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона канадских долларов...
Цель этой поддержки со стороны Канады и других наших партнеров – отговорить Россию от продолжения агрессии в отношении Украины", – сказал премьер-министр Канады.
Ранее Трюдо предложил Украине кредит в размере $120 млн и оружие для отрядов территориальной обороны.
Кроме того, Канада решила расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала вдвое до 400 военных.
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