Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит в $393 млн

Канада предоставит Украине летальное снаряжение и боеприпасы. Фото: fakty.com.ua

Канады предоставит Украине кредит на 500 млн канадских долларов (около 393 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters.

"Канада предложит правительству Украины ссуду объемом до 500 млн долл. для поддержания экономической стабильности страны на фоне российской военной агрессии", - говорится в сообщении.

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Также он заявил, что предоставит летальное оборудование и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов.

"В свете серьезности ситуации и после разговоров с нашими украинскими партнерами я одобрил предоставление летального снаряжения и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона канадских долларов...

Цель этой поддержки со стороны Канады и других наших партнеров – отговорить Россию от продолжения агрессии в отношении Украины", – сказал премьер-министр Канады.

Ранее Трюдо предложил Украине кредит в размере $120 млн и оружие для отрядов территориальной обороны. Кроме того, Канада решила расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала вдвое до 400 военных.