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пятница, 12 марта 2021 22:52

Канада пообещала давить на Россию

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Канада пообещала давить на Россию
Канада пообещала продолжать давление на Россию до деоккупации Крыма. Фото: Reuters

Канада будет давить на Россию до деоккупации Крыма.

"Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины твердая. Мы продолжим давить на Россию, пока она не будет уважать суверенитет, территориальную целостность и международное право", - сказал министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сообщает "Укрінформ".

Он заявил, что Канада поддерживает инициативу Крымской платформы, которая призвана предоставить долгосрочное видение деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Канада подтверждает свою солидарность с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - подчеркнул министр.

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Он выступил во время виртуального заседания высокого уровня по формуле "Арри" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины", которое проводит ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного Россией Крыма. Об этом глава государства сообщил в пятницу.

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