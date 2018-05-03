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пятница, 04 мая 2018 06:05

Каменный рай является самой тяжелой валютой в мире
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Самая тяжелая валюта в мире называется "рай". Это каменные диски из известняка с отверстием по центру. Вес такой "денежной единицы" колеблется от 500 г до 600 кг. Их диаметр может быть от 5 см до 3.5 м. Эта валюта все еще находится в обращении в Микронезии на острове Яп.

Ценность монеты зависит от нескольких факторов. Учитывается не только размер. Важно количество погибших людей, которые доставляли каменную валюту на остров. Также стоимость определяется авторитетом владельца монеты, пишет ВВС.

Племя острова Яп
Фото: bbc.com
Острів Яп
Вес такой "денежной единицы" колеблется от 500 г до 600 кг. В диаметре могут колебаться от 5 см до 3.5 м.
"Банк" с деньгами из известняка
Вес такой "денежной единицы" колеблется от 500 г до 600 кг. В диаметре могут колебаться от 5 см до 3.5 м.

На острове Яп таких камней нет. Их нужно доставлять из соседнего острова Палау. Он находится в 400 км. Там в островном поселке Манджоли есть "банк" с деньгами из известняка. На этой территории находятся самые тяжелые глыбы, которые физически невозможно перенести в другое место.

"Мой предок Фальмед 200 лет назад придумал эти деньги. Меня назвали в его честь. Он был вождем нашего племени. Фальмед поехал на соседний остров Палау и получил доступ к каменоломням. Мы начали торговать с соседними племенами продуктами и алкоголем", - рассказал таксист Фальдо острова Яп.

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На острове Яп таких камней нет. Их нужно доставлять из соседнего острова Палау. Он находится в 400 км от острова Яп.

Первую валюту с острова Палау переплавляли на бамбуковых плотах. Монеты сначала были небольшого размера, но постепенно увеличились. Их привозили вождям племен доверенные и опытные моряки.

Камням вожди давали имена. Таким образом валюта узаконивалась.

Каждый "рай" закодирован тайной, историями браков, конфликтами. Поэтому эти деньги традиционно передаются по наследству и наполняются новой историей и содержанием.

"Когда моя жена родила сына, я выбрал для него "рай". В честь этого зарезал петуха и кровью животного обозначил камень моего первенца. Сейчас сыну 12 лет, но каждый на острове знает, где его камень. Это традиция", - пояснил Фальдо.

Автор: bbc.com
  Вес такой "денежной единицы" колеблется от 500 г до 600 кг. В диаметре могут колебаться от 5 см до 3.5 м.
Вес такой "денежной единицы" колеблется от 500 г до 600 кг. В диаметре могут колебаться от 5 см до 3.5 м.

Новые монеты делают очень редко. Чаще всего для того, чтобы не забыть саму технологию их изготовления.

Сейчас в Микронезии обычной оборотной валютой является американский доллар.

Однако, если дело касается обычаев и традиций, то каменные деньги имеют большое значение и ценность.

"Наша семья всего дважды использовала каменные деньги. Впервые при рождении моего сына. Во второй раз камни стали подарком в качестве извинения перед другой семьей. Для улаживания конфликтов очень важно проявить щедрость именно традиционной валютой ", - сказал Фальдо.

Украинец пытался в носках перевезти в Россию 25 тыс. евро. Во время погранично-таможенного оформления военные обратили внимание на нервозность гражданина. Проверяя вещи мужчины, они нашли в его обуви евровые купюры.

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Дата
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