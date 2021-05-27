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четверг, 27 мая 2021 12:36

Калмыки поговорят об ассимиляции в России и исчезновение своего народа

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Калмыки поговорят об ассимиляции в России и исчезновение своего народа
Акция протеста 23 октября 2019 против назначения мэром Элисты боевика "ДНР" Дмитрия Трапезникова / "Новинарня"

В городе Элиста, что в российской Калмыкии, 29 мая должен состояться чуулин - съезд калмыцкого народа. На нем обсудят социально-политическую ситуацию калмыков.

Об этом сообщает Центр исследования безопасности среды "Прометей" со ссылкой на источники в Элисте, пишет издание "Новинарня".

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Среди причин, побудивших провести съезд, организаторы называют "кризисную и опасную ситуацию, в которой оказался ойрат-калмыцкий народ", а также "дискриминацию прав, полномочий и интересов народа и республики Калмыкия со стороны федерального центра России".

Чуулин - высший национальный представительный орган калмыцкого народа, уполномоченный принимать решения и заявления от имени всего народа.

В повестке дня съезда вопрос о государственности Калмыкии. По вине первого и единственного президента республики Кирсана Илюмжинова Калмыкия лишена статуса государства в составе России, в отличие от других национальных республик. Также обсудят власть и социально-экономическую катастрофу в Калмыкии, выборы в органы государственной власти - выдвижение единого кандидата в депутаты Думы России от Калмыкии и участие в других предстоящих выборах.

"Мы столкнулись с экзистенциальными вызовами. Видим стремительную деградацию государственных и социальных институтов, обнищание населения, полное отсутствие реформ, целенаправленную политику ассимиляции. Все это вместе и по отдельности подталкивает молодое и трудоспособное население уезжать из Калмыкии. Народ на грани исчезновения. Самое страшное, что власть делает вид, что проблем нет. Чиновники подотчетны Кремлю, но не народу. Поэтому намерены заявить о проблемах калмыцкого народа. Это первый шаг, без которого не можем двигаться дальше, к решению наших проблем", - заявили в оргкомитете съезда.

Калмыки - единственный монголоязычный и буддийский народ Европы, коренное население российской Калмыкии. Самоназвание - хальмг и ойрат. Общая численность калмыков - около 180 тыс. человек. Это 57,4% количества жителей Калмыкии.

В 2019 году в Калмыкии прошли массовые протесты против назначения мэром Элисты Дмитрия Трапезникова - бывшего боевика ДНР.

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Дата
27
мая

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