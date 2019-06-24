Какие страны в ПАСЕ хотят вернуть Россию

Заседание ПАСЕ. Фото: sprotyv.info

Возвращение Российсской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы поддерживает 10 стран.

"Сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ. Четко видно как делегации поделились на тех, кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - сообщил в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец, пишет unn.com.ua.



По его словам, упомянутые государства - далеко не вся Ассамблея. Но "невооруженным глазом видно", как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы.

"Те из делегатов, ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.

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Россия готовится к возвращению в ПАСЕ летом. Состав части делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы уже утвердили. Лишили полномочий в ПАСЕ Россию через аннексию Крыма и войну на Донбассе. В знак протеста российская делегация прекратила свою работу в Ассамблее.