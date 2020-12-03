Какие перспективы имеет вакцина от Covid-19 - оценка ВОЗ

Поставки будут очень ограничены на начальных этапах. Фото: pixabay

Вакцины против Covid-19 имеют "феноменальные" перспективы.

Они "могут изменить правила игры", заявил на брифинге региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге, передает Reuters.

По его словам, поставки будут очень ограничены на начальных этапах.

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Страны должны решить, кто получит приоритет, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями.

Вакцинацию 100 млн граждан до конца февраля 2021 года прогнозирует государственно-частная инициатива США Operation Warp Speed. Сейчас это самий амбициозный план по массовым прививкам в мире, сообщает Business Insider.