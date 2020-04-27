Как древние римляне сортировали и повторно использовали мусор

Археологи заявили, что жители древнеримского города Помпеи сортировали мусор, а затем использовали его для строительства или перепродажи. Фото: Reuters

Древние римляне сортировали мусор и повторно использовали его при строительстве стен, скрывая разнообразие примененных материалов.

Археологи исследовали курганы рядом с Помпеями. Ранее считалось, что эти холмы - последствия землетрясения, которое произошло за 17 лет до извержения вулкана. Но потом оказалось, что это мусор, который выбрасывали за пределы городских стен, пишет The Guardian.

Профессор Эллисон Эммерсон, одна из исследовательниц, рассказала, что мусор накапливали почти по всей внешней стене города. Некоторые курганы были высотой в несколько метров, там были, в частности, остатки амфор, посуды, разбитая плитка.

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Ученые считают, что ее можно было повторно использовать в строительстве. Археологи отметили, что отходы с таких свалок применяли для укрепления пола, возведения стен.

По словам Эммерсон, почти на все стены, изготовленные из отходов, наносили рисунки, чтобы скрыть многообразие строительных материалов.

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