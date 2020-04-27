Как древние римляне сортировали и повторно использовали мусор

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1782
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 900
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4437
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 819
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5418
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1566
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3726
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4069
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 486
Фото
Все фото
16
5
4
5
4
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
Главный &quot;военно-православный&quot; храм РФ украсили Путиным, Сталиным и непонятными крымскими женщинами
Главный "военно-православный" храм РФ украсили Путиным, Сталиным и непонятными крымскими женщинами
Видео
Все видео
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
"Хоккей - лучший антивирус": у хоккеиста команды Лукашенко обнаружили Covid-19
"Хоккей - лучший антивирус": у хоккеиста команды Лукашенко обнаружили Covid-19
В РФ бунтуют против карантина
В РФ бунтуют против карантина
Кашпировского призвали "спасти мир", а он рассказал о плюсах коронавируса
Кашпировского призвали "спасти мир", а он рассказал о плюсах коронавируса
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1296
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8928
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3960
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5823
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
1 Просмотров: 1017
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
понедельник, 27 апреля 2020 10:39

Как древние римляне сортировали и повторно использовали мусор

  Комментировать
Как древние римляне сортировали и повторно использовали мусор
Археологи заявили, что жители древнеримского города Помпеи сортировали мусор, а затем использовали его для строительства или перепродажи. Фото: Reuters

Древние римляне сортировали мусор и повторно использовали его при строительстве стен, скрывая разнообразие примененных материалов.

Археологи исследовали курганы рядом с Помпеями. Ранее считалось, что эти холмы - последствия землетрясения, которое произошло за 17 лет до извержения вулкана. Но потом оказалось, что это мусор, который выбрасывали за пределы городских стен, пишет The Guardian.

Профессор Эллисон Эммерсон, одна из исследовательниц, рассказала, что мусор накапливали почти по всей внешней стене города. Некоторые курганы были высотой в несколько метров, там были, в частности, остатки амфор, посуды, разбитая плитка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые заявили, что через 30 лет Арктика растает

Ученые считают, что ее можно было повторно использовать в строительстве. Археологи отметили, что отходы с таких свалок применяли для укрепления пола, возведения стен.

По словам Эммерсон, почти на все стены, изготовленные из отходов, наносили рисунки, чтобы скрыть многообразие строительных материалов.

Немецкий вирусолог Хендрик Штрек рассказал, что вирус почти не передается прикосновениями к поверхности, на которой есть зараза. В 99% это происходит из-за длительного пребывания возле больного.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как древние римляне сортировали и повторно использовали мусор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

2 места в самолете обошлись в более $100 тыс.

В Украине разместили российский флот

Анонсировали первый массовый компьютер с мышкой

Произошла крупнейшая катастрофа на речном транспорте

Первые подгузники надевали космонавтам

Экс-министра обвинили в убийстве

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 114098
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 13446
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 10836
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 7947
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 5706
Мир
Отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии
Отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии Просмотров: 234
Лидеры 2 мировых государств согласись в необходимости реформировать ВОЗ
Лидеры 2 мировых государств согласись в необходимости реформировать ВОЗ Просмотров: 216
Первая страна СНГ выходит из карантина и дважды выплатит гражданам компенсацию
Первая страна СНГ выходит из карантина и дважды выплатит гражданам компенсацию 1 Просмотров: 738
США, Китай, Индия, Россия и другие страны только в прошлом году вложили в оборону почти $2 трлн
США, Китай, Индия, Россия и другие страны только в прошлом году вложили в оборону почти $2 трлн Просмотров: 207
Нефть дешевеет: почему котировки падают
Нефть дешевеет: почему котировки падают Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
3
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Саакашвили назвал Ермака другом
Голосов: 2247
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua