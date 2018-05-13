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Кадыров обвинил Францию в теракте

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Кадыров обвинил Францию в теракте
Кадыров считает, что западное общество само виновато в мусульманских терактах. Фото: РБК

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что французское общество виновато в теракте, который устроил чеченец.

"Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, этот паспорт сейчас является недействительным, так как в 20 лет он не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власть Франции", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нападающий взрослел во французском обществе.

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"Еще раз напоминаю, что Хамзат вырос во Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, его судьба сложилась бы по-другому!" - подытожил Рамзан Кадыров.

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. Еще восемь человек получили ранения. Ответственность за нападение на прохожих в Париже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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