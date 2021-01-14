Каддафи захватил власть

15 января 1970-го молодой капитан ливийской армии Муаммар аль-Каддафи, который в сентябре 1969-го сбросил короля Идриса, был провозглашен премьером Ливии.
Каддафи родился в палатке в ливийской пустыне. Был сыном бедуинского фермера. Учился в университете и Ливийской военной академии. Постоянно рос в рядах ливийской армии. Как арабский националист, вместе с группой сослуживцев повалил ливийскую монархию 1 сентября 1969-го.
Сочетая исламизм, революционный социализм и арабский национализм, Каддафи установил антизападную диктатуру. В 1970-м заставил вывести военные базы США и Великобритании из страны, выгнал итальянских и еврейских ливийцев. В 1973-м национализировал нефтяные месторождения, принадлежавшие иностранцам. Восстановил традиционные исламские законы - запрет алкогольных напитков и азартные игры. В то же время запустил социальные программы, которые улучшили уровень жизни ливийцев.
В рамках заявленного стремления объединить арабский мир, стремился к более тесным отношениям с арабскими соседями, особенно Египтом. Однако, когда Египет, а затем и другие арабские страны начали мирные переговоры с Израилем, Ливия становилась все более изолированной.
Правительство Каддафи финансировало террористические группы по миру - от палестинских партизан и филиппинских мусульманских повстанцев до Ирландской республиканской армии. В 1980-е страны Запада обвинили его в многочисленных терактах в Европе. В апреле 1986-го военные самолеты США бомбили столицу Триполи в отместку за взрыв в западногерманском танцевальном клубе. Тогда Каддафи был ранен, а его маленькая дочь погибла.
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В конце 1990-х Каддафи стремился вывести Ливию из длительной международной изоляции. Поэтому передал Западу двух подозреваемых, которых разыскивали за теракт с самолетом над шотландским городом Локбери в 1988-м. В ответ ЕС отменил санкции против Ливии. Также стремился наладить более тесные отношения с неисламских странами Африки - такими как ЮАР. Со временем превратился в пожилого африканского лидера.
Каддафи удивил многих в мире, когда одним из первых мусульманских глав государств осудил "Аль-Каиду" после терактов 11 сентября 2001-го. В 2002-м принес публичные извинения за теракт над Локерби. Позже согласился заплатить почти $3 млрд компенсаций семьям жертв теракта. В 2003-м получил приверженность администрации президента США Джорджа Буша-младшего, когда объявил о существовании программы создания оружия массового уничтожения в Ливии, и позволил международному агентству проверить и демонтировать ее.
В 2004-м британский премьер Тони Блэр посетил Ливию, став одним из первых глав западных государств, который сделал такой шаг за длительное время. Во время своего визита Блэр похвалил Ливию как сильного союзника в международной войне с терроризмом.
В феврале 2011-го, когда по большей части арабского мира распространились массовые протесты, известные как Арабская весна, Каддафи начал гражданскую войну с участниками акций протеста. В марте международная коалиция начала наносить авиаудары по опорным пунктам Каддафи под эгидой резолюции Совета Безопасности ООН. 20 октября Каддафи убили после того, как схватили недалеко от его родного города Сирт.
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