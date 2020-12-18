Кабмин России поддержал законопроект о праве Путина снова идти в президенты

Путин может повторно баллотироваться в президенты РФ. Фото: vnnews

Закон о праве Владимира Путина повторно баллотироваться на пост президента России поддержали в Кабинете министров РФ.

Об этом сообщило издание ТАСС.

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В законе "О выборах президента РФ" с учетом требований статьи 81 Конституции РФ закрепляется, что главой государства может быть избран российский гражданин "не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеет и не имел ранее гражданства иностранного государства или вида на жительство или иного документа".

Такое требование не распространяется на россиян, которые ранее имели гражданство страны, которая была принята или часть которой вошла в состав России в соответствии с федерального конституционного закона, и постоянно проживали на этой территории.

Президент РФ Владимир Путин не уверен, будет ли баллотироваться на эту должность в 2024 году.