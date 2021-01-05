Кабмин потратит 20 млн грн на помощь Хорватии

Украина поможет Хорватии справиться с последствиями землетрясения. Фото: Reuters

20 млн грн гуманитарной помощи предоставит Украина Хорватии.

Страна пострадала из-за сильного землетрясения, сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года", - скаазв он.

Самые мощные толчки в Хорватии достигали 6,8 баллов по шкале Рихтера. Погибло минимум 6 человек, еще более 20 пострадали.

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Больше всего пострадал центр Хорватии. Были разрушены более 13 тыс. объектов. Последний раз похожее землетрясение этой местности произошло в 1880 году возле Загреба.

Здание, в котором расположено посольство Украины в Хорватии, серьезно пострадала в результате землетрясения. Сотрудники диппредставительства не пострадали.