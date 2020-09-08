К редактору белорусского СМИ пришли силовики с обыском

К редактору белорусского издания TUT.BY пришли с обыском силовики. Фото: TUT.BY.

К редактору отдела новостей оппозиционного белорусского портала TUT.BY Галины Уласик 8 августа домой пришли силовики с обыском.

По ее словам, утром ей кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь. Соседи сообщили, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах, сообщает TUT.BY.

"Галина и ее дочь Валерия успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск, возбуждено уголовное дело. После этого связь с редактором и ее дочерью оборвалась", - говорится в издании.

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Позже двое милиционеров вывели Валерию Уласик и посадили в машину. Она успела сообщить, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и по подозрению в уголовном деле о массовых беспорядках.

Как сообщается, к редактору TUT.BY силовики претензий не имеют. Дело касается только ее дочери Валерии, которая была задержана утром.

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.