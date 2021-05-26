К белорусской оппозиционерке пришли с обысками

К Оксане Зарецкой силовики пришли с обысками. Фото: euroradio

К члену основного состава Координационного совета оппозиции Беларуси Оксаны Зарецкой пришли с обысками.

Об этом говорится в Telegram-канале Координационного совета.

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Причины и основания следственных действий неизвестны. Никакой информации об обысках и задержании Зарецкой нет на сайтах силовых органов Беларуси.

"У Оксаны Зарецкой, члена основного состава Координационного совета, проходит обыск", - говорится в сообщении.

Обыски Зарецкой прошли на фоне заявления, которое оппозиционный лидер Светлана Тихановская опубликовала совместно с Координационным советом. В заявлении говорится, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко "на рубеже полной изоляции".

Белорусская оппозиция готовится к новой активной фазы протестов.