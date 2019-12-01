Из-за стычки между наркокартелем и полицией погибли 14 человек

В Мексике в результате перестрелки погибли 14 человек Фото: Reuters

Десять членов наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате перестрелки в штате Коауила, что в Мексике.

Столкновение произошло в муниципалитете Вилья Унион, сообщает El Universal и Milenio.

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Члены Северо-Восточного наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.

В ходе операции правоохранители уничтожили часть автомобилей, с которых велась атака. Сейчас точное число нападавших неизвестно. Еще шесть полицейских получили ранения.

В начале ноября в Мексике у границы с США банда преступников убила 9 членов семьи мормонов с двойным мексикано-американским гражданством.