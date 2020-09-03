Из-за пандемии женят детей

Протест против детских браков в столице Бангладеш, Дакке, 2014 год / Getty Images

В странах Юго-Восточной Азии пандемия вызвала внезапный рост количества принудительных браков несовершеннолетних девушек. Неправительственные организации предполагают, что в следующие 10 лет будет более 13 млн таких браков.

В странах Азии, где до сих пор царит традиция насильственно выдавать замуж несовершеннолетних девушек, бедные семьи массово идут на этот шаг. Женят даже маленьких детей. Такие традиции распространены у разных народов Индии, Пакистана, Вьетнама, Индонезии. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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Количество детских браков снизилось за последнее десятилетие благодаря информационным кампаниям, доступу женщин к образованию и медицине. Пандемия вызвала массовые увольнения с работы.

"Весь прогресс последних лет рухнул. Даже в стабильное время бедность, недостаток образования и чувство безопасности приводили к принудительным бракосочетаниям детей. Во время пандемии ситуация резко ухудшилась", - говорит глава азиатского отдела неправительственной организации Girls Not Brides Шипра Джгха.

По данным ООН, в мире выдают замуж ежегодно более 12 млн девочек в возрасте до 18 лет.

В первой половине этого года только в Индонезии власти разрешили 33 тыс. браков с несовершеннолетними, по сравнению с 22 тыс. в 2019-м. В прошлом году эта островная страна увеличила допустимый возраст для вступления в брак с 16 до 19 лет для обеих полов. Но в законе есть лазейка - браки могут заключать местные религиозные суды.

Премьер Индии Нарендра Моди повысил возраст для браков от 18 до 21 года. Однако в Girls Not Brides заявляют, что такие решения трудно выполнять и контролировать. Основной метод противодействия, по мнению организации, - образование. Оно лучше защищает от принудительных браков.

По данным азиатских неправительственных организаций, массовое закрытие школ резко ухудшило ситуацию.