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пятница, 11 декабря 2020 12:32

Из-за пандемии коронавируса мир ждет резкое повышение цен

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Из-за пандемии коронавируса мир ждет резкое повышение цен
Пандемия спровоцирует резккую инфляцию. Фото: delo.ua

Резкую инфляцию по всему миру может спровоцировать пандемия коронавируса.

Фирмы не успеют восстановиться на всю мощность, сообщает The Economist.

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Инфляция может быть связана с тем, что во время карантина люди не тратили деньги, а после вакцинации бросятся продолжать покупки.

Ценовое давление также указывает на вероятность инфляции.

По словам экспертов, страны должны уберечь себя от риска путем реорганизации. В таком случае правительствам необходимо финансировать фисальные стимулы.

По состоянию на четверг, 10 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 69,6 млн человек.

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Дата
11
декабря

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