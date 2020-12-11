Из-за пандемии коронавируса мир ждет резкое повышение цен

Резкую инфляцию по всему миру может спровоцировать пандемия коронавируса.
Фирмы не успеют восстановиться на всю мощность, сообщает The Economist.
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Инфляция может быть связана с тем, что во время карантина люди не тратили деньги, а после вакцинации бросятся продолжать покупки.
Ценовое давление также указывает на вероятность инфляции.
По словам экспертов, страны должны уберечь себя от риска путем реорганизации. В таком случае правительствам необходимо финансировать фисальные стимулы.
По состоянию на четверг, 10 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 69,6 млн человек.
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