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Из-за наводнения в Германии произошел разлив нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщает УНН.

Наводнение затопило несколько предприятий, что привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. Нефть поступила в главную плотину реки Вибах.

Сейчас происходит отбор проб воды и воздуха для определения концентрации загрязнителей, поэтому использование водохранилища в рекреационных целях запрещено.

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Наводнения в центральной части Европы начались в середине недели за продолжительных дождей. В немецких землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц реки вышли из берегов и затопили города, районы остаются без электричества. Количество погибших в результате наводнения в Германии превысило 155 человек.

В Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны, которые вызвал циклон "Бернд".