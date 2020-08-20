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четверг, 20 августа 2020 14:53

Из-за наводнений эвакуируют 100 тысяч человек

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Из-за наводнений эвакуируют 100 тысяч человек
Большой Будда с Лэшань - статуя VIII века, высотой 71 метр. ФОТО: ВВС

Из-за сильных наводнений в горных районах реки Янцзы в Китае власти эвакуируют дополнительно более 100 тысяч человек. Также большая вода угрожает 1200-летней гигантской статуи Будды, которая принадлежит к мировому наследию ЮНЕСКО.

Большой Будда с Лэшань - статуя VIII века, высотой 71 метр. Вырезанная из песчаника в скале гор Цилуаньфен, что в центральном Китае. Считается одной из крупнейших в мире скульптур, высеченной в скале, - пишет польская Rzeczpospolita.

Как передает китайский телеканал CCTV, волонтеры пытаются защитить памятник мешками с песком. Вода впервые с 1949 года поднялась настолько, что накрыла пальцы Будды.

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Из-за наводнений местные власти подняла до самого высокого уровень тревоги в провинции Сычуань. Плотина "Трех ущелий" на Янцзы, самая мощная в мире электростанция, принимает 74 тысячи кубометров воды в секунду – самое большое количество от времени открытия ГЭС в 2003 году. В водохранилище уровень воды уже выше критического на 10 метров.

Наводнения на Янцзы - регулярные. Однако в этом году они худшие за несколько последних десятилетий. Начались в начале июня и продолжаются до сих пор. В зоне риска – 55 миллионов человек. Всего в течение лета уже вынуждены были покинуть дома 2,24 миллиона китайцев. 141 человек погиб. 443 реки вышли из берегов, а в 33 - рекордный уровень воды. Об этом пишет CNN.

Из-за наводнения в Китае не могут собрать урожай риса. Ливни начались в провинции Цзянси в прошлом месяце. Ее называют "землями риса и рыбы".

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