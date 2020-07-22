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Венгрия передала Украине 1 млн гривен помощи для ликвидации последствий наводнений

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Венгрия передала Украине 1 млн гривен помощи для ликвидации последствий наводнений
Венгрия выделила Украине помощь для ликвидации последствий паводка в западных областях. Фото: ДСНС

Венгрия передала Украине средства для ликвидации последствий наводнений в западных областях в размере 1 млн гривен.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

"Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андраш Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн. Форинтов (1 млн. гривен) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений ", - отметила она.

По словам посла, просьба о такой помощи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто во время его визита в Киев.

На встрече с Андрашем Барани также говорили о ситуации на Востоке Украины и оккупированных территориях. В то же время, речь шла и о дальнейших шагах по реализации договоренностей, достигнутых во время встречи глав МИД Украины и Венгрии 25 июня в Киеве.

Сильные осадки в течение 22-24 июня вызвали мощные паводки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Жертвами непогоды стали три человека в Ивано-Франковской области. 300 населенных пунктов были подтоплены.

Венгрия сообщила о готовности помочь Украине в ликвидации последствий паводка. С этой целью она планирует направить в Украину подразделение многонационального инженерного батальона Тиса.

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