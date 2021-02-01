Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"

Михаил Гончар: После отравления Навального в Германии уже звучали предложения заморозить "Северный поток-2". Фото: reuters

Недавно Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии, которое позволило продолжить работы по "Северному потоку-2" с 15 января, приостановило действие разрешения.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"Это произошло после апелляции 2 немецких природоохранных организаций - Ассоциации защиты окружающей среды и Союза охраны природы и биоразнообразия. Предполагаю, сыграл роль арест оппозиционного политика Алексея Навального в Москве. После отравления его в Германии уже звучали предложения заморозить "Северный поток-2" на неопределенный срок. Этого не произошло, потому что Ангела Меркель заняла позицию, что экономические проекты должны быть вне действия политических факторов", - объясняет эксперт.

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По его словам, россияне, пользуясь этим, обманули немцев.

"Сначала гарантировали безопасность Навального, а когда прилетел в РФ - арестовали. Очевидно, на такой случай у немецкой стороны нашелся "рояль в кустах" - апелляции экологов. Теперь немецкий регулятор утверждает, что рассмотрение апелляций по сути, обоснования которых еще не готовы, может затянуться на неопределенный срок, вплоть до 2022 года", - прогнозирует Михаил Гончар.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

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