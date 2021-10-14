Из-за газового кризиса Молдова ввела режим чрезвычайной ситуации и собирается договариваться с Украиной

В Молдове чрезвычайная ситуация из-за газа. Фото: РБК

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в газовом секторе.

Страна готовится к переговорам с Украиной, сообщает Point.

"Мы объявляем ЧП, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан", - заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

Правительство страны, на фоне газового кризиса, планирует разработать систему компенсации для граждан.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить Комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать возможности.

"Кроме того, мы обсудим, в какой степени мы можем увеличить компенсации и помощь в холодный период года, чтобы быть готовыми компенсировать возможное повышение тарифов", - заявила Гаврилица.

"В то же время мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией", - добавила премьер.

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Газа в хранилищах страны достаточно для нужд социальной сферы. Областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собираются в регионах с целью ускорить подписание договоров на поставку газа и решить технические вопросы, сообщили в офисе украинского президента.