Известного ювелира судят за миллиардные кражи

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
1 Просмотров: 1035
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1566
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1827
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2592
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1260
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7047
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7641
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
6
8
4
5
11
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Австралию засыпало снегом
Австралию засыпало снегом
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе
Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе
Мужчина устроил кровавую резню в парке
Мужчина устроил кровавую резню в парке
Видео
Все видео
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Появилось видео, как молния ударила в российскую ракету
Появилось видео, как молния ударила в российскую ракету
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 72
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 432
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2592
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 22870
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 180
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 04:05

Известного ювелира судят за миллиардные кражи

  Комментировать
Известного ювелира судят за миллиардные кражи
В Лондоне судят индийского ювелира-миллиардера Нирава Моди. Фото: Информатор

В Лондоне судят индийского ювелира-миллиардера Нирава Моди.

Он обокрал национальный банк Индии Punjab National Bank на $2 млрд, пишет EuroNews.

В начале 2018 финансовые регуляторы Индии разоблачили схему Ниравы Моди и его дяди - предпринимателя Мехула Чокси. Они почти семь лет принимали в Punjab National Bank гарантии на кредиты в других банках, а после выводили деньги на счета подставных фирм. Ни один из кредитов не вернули.

В января 2018 года Моди и Чокси оставили Индию, за несколько недель до того, как их схему раскрыли. Через несколько месяцев их объявили в международный розыск. Моди пытался получить в Великобритании политическое убежище, но был арестован 19 марта.

30 мая, на первом заседании суда по вопросу об экстрадиции, адвокат ювелира заявил, что индийские власти еще не представила полные доказательства против его подзащитного, после чего судья принял решение о взятии Моди под стражу до 27 июня.

Суд также отказал Моди в залоге из-за опасений, что он может скрыться.

Моди является владельцем известной ювелирной компании Индии Firestar Diamond. Принадлежит к самым богатым индусам.

В 2017 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,8 миллиарда. В этом году прибыль Firestar Diamond составил $2,3 миллиарда. Украшения его компании покупают многие голливудские звезды, например Кейт Уинслет и Дакота Джонсон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Известного ювелира судят за миллиардные кражи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 37458
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 22861
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 17784
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 9963
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9572
Мир
Нашли новый вид динозавров
Нашли новый вид динозавров Просмотров: 108
Германия требует от РФ вернуть пленных украинских моряков
Германия требует от РФ вернуть пленных украинских моряков Просмотров: 36
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
6
 Просмотров: 1224
119 военных получили пожизненное заключение
119 военных получили пожизненное заключение Просмотров: 756
В Северном море нашли затонувшую страну
В Северном море нашли затонувшую страну Просмотров: 6057
Больше всего комментируют
6
Зеленский хайпанул на шаурме
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Суд над Россией: Зеленский сформировал делегацию
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 985
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua