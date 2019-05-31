Известного ювелира судят за миллиардные кражи

В Лондоне судят индийского ювелира-миллиардера Нирава Моди. Фото: Информатор

В Лондоне судят индийского ювелира-миллиардера Нирава Моди.

Он обокрал национальный банк Индии Punjab National Bank на $2 млрд, пишет EuroNews.

В начале 2018 финансовые регуляторы Индии разоблачили схему Ниравы Моди и его дяди - предпринимателя Мехула Чокси. Они почти семь лет принимали в Punjab National Bank гарантии на кредиты в других банках, а после выводили деньги на счета подставных фирм. Ни один из кредитов не вернули.

В января 2018 года Моди и Чокси оставили Индию, за несколько недель до того, как их схему раскрыли. Через несколько месяцев их объявили в международный розыск. Моди пытался получить в Великобритании политическое убежище, но был арестован 19 марта.

30 мая, на первом заседании суда по вопросу об экстрадиции, адвокат ювелира заявил, что индийские власти еще не представила полные доказательства против его подзащитного, после чего судья принял решение о взятии Моди под стражу до 27 июня.

Суд также отказал Моди в залоге из-за опасений, что он может скрыться.

Моди является владельцем известной ювелирной компании Индии Firestar Diamond. Принадлежит к самым богатым индусам. В 2017 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,8 миллиарда. В этом году прибыль Firestar Diamond составил $2,3 миллиарда. Украшения его компании покупают многие голливудские звезды, например Кейт Уинслет и Дакота Джонсон.