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понедельник, 24 декабря 2018 00:34

Известного советского певца не пустили в Киев

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Известного советского певца не пустили в Киев
Российский певец Виктор Салтыков: "Я буду подавать в суд на украинскую власть". Фото: Инстаграм

Известный советский и российский певец Виктор Салтыков пожаловался на то, что его не пустили в Киев, и пригрозил украинским властям судом.

Соответствующее видео артист обнародовал на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, оно было снято в Международном аэропорту "Борисполь".

"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", — возмущается россиянин.

"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", — продолжил он, назвав происходящее грубым нарушением прав человека.

Он добавил, что будет требовать от украинцев за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад. "Так же, как я летел сюда, тратил средства", — подчеркнул певец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российского актера высадили из самолета, который направлялся в Нью-Йорк

Ранее российского актера Олега Тактарова со скандалом вышвырнули из самолета. Он опоздал на посадку, но решил прорваться на борт силой.

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