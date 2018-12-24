Известного советского певца не пустили в Киев

Российский певец Виктор Салтыков: "Я буду подавать в суд на украинскую власть". Фото: Инстаграм

Известный советский и российский певец Виктор Салтыков пожаловался на то, что его не пустили в Киев, и пригрозил украинским властям судом.

Соответствующее видео артист обнародовал на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, оно было снято в Международном аэропорту "Борисполь".

"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", — возмущается россиянин.

"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", — продолжил он, назвав происходящее грубым нарушением прав человека.

Он добавил, что будет требовать от украинцев за свой счет отправить его самолетом бизнес-класса назад. "Так же, как я летел сюда, тратил средства", — подчеркнул певец.

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