Известно, кто станет самым молодым человеком в космосе

Назвали имя четвертого участника космического полета на борту пилотируемого корабля New Shepard компании миллиардера Джефа Безоса Blue Origin.

18-летний Оливер Дамен станет самым молодым в истории человеком, который совершит космический полет, сообщила пресс-служба космической компании. 20 июля он полетит вместе с Безосом, его братом Марком и легендарной летчицей 82-летней Уолли Фанк, которая станет старейшей женщиной, что побывает в космосе.

"New Shepard поднимется на высоту 100 километров и в условиях невесомости неподвижно зависнет на несколько минут. Космические туристы смогут наблюдать за планетой из иллюминаторов, после чего корабль вернется на Землю", - говорится в сообщении.

Дамен полетит вместо победителя аукциона Blue Origin, который приобрел место на New Shepard за $28 млн. Компания не раскрывает личности победителя. Из-за занятости он полетит вторым рейсом.

Дамен — сын руководителя нидерландской компании Somerset Capital Partners Йоса Дамана. В 2020 году он окончил школу и за год получил лицензию пилота. С сентября 2021-го будет изучать физику и менеджмент инноваций в Утрехтском университете.

Автор: blueorigin.com Йос Даман должен был лететь вместо неизвестного победителя аукциона Blue Origin, но решил подарить билет сыну

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11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.