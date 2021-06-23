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среда, 23 июня 2021 12:36

Более 100 тыс. человек требуют оставить Джеффа Безоса в космосе

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Более 100 тыс. человек требуют оставить Джеффа Безоса в космосе
Люди не хотят пускать Джеффа Безоса обратно на Землю. Фото: Reuters

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос собирается полететь в космос в июле. Более 100 тыс. человек подписали петиции, авторы которых призывают не пускать богача обратно на Землю.

Самая популярная петиция размещена на сайте Change.org.

Она называется "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю".

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"Миллиардеров не должно существовать на Земле или в космосе. Но если они выберут последнее, то должны там и остаться", - говорится в описании петиции.

Пользователи оставили много гневных комментариев.

"Вернуться на Землю - это привилегия, а не право", "Земля не хочет таких людей, как Джефф Безос, Билл Гейтс, Илон Маск", "Никто не должен быть миллиардером. Отправьте его в космос и перераспределите его деньги между рабочими".

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin. С собой Безос возьмет младшего брата Марка. Полет запланировали на 20 июля - через 15 дней после того, как Безос покинет пост генерального директора Amazon.

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