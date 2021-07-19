Известно количество жертв после масштабного наводнения в Германии

Из-за наводнения как минимум 749 человек получили ранения. Фото: radiosvoboda.org

Из-за большого наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 163 человека.

В понедельник в земле Рейнланд-Пфальц число погибших возросло до 117. Кроме того, по меньшей мере 749 человек получили ранения, пишет издание Die Welt.

Нет информации о количестве людей, пропавших без вести.

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В Северном Рейне-Вестфалии до полудня воскресенья зарегистрировали 46 смертей. С четверга власть несколько раз увеличивала количество жертв.

Люди часто не могли связаться с родственниками из-за того, что телефонная связь все еще не работает.

Из-за наводнения в Германии произошел разлив нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Наводнение затопило несколько предприятий, что привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. Нефть поступила в главную плотину реки Вибах.