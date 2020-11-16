Известно, кого избрали президентом Молдовы

Пророссийского политика Игоря Додона не переизбрали на второй срок. Фото: pixabay.com

Во втором туре президентских выборов в Молдове победила бывшая премьерка и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Подсчитали 99,9% голосов.

Пророссийского политика Игоря Додона не переизбрали на второй срок, свидетельствуют данные ЦИК республики.

За Санду проголосовали 57,6%, а за Додона - 42,3%. Остальные неподсчитанные голоса - бюллетени из диаспоры, где поддержка сильнее у Санду. Во время опросов в день голосования респонденты также отдавали победу экс-премьерке.

Санду возглавит Молдову на ближайшие 4 года. За нее голосовали крупные города страны, молодежь и диаспоры из европейских стран. Додона поддержали сельские районы и соотечественники из России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе Молдовы начались столкновения

Молдова с населением в 3,5 млн является одной из самых бедных стран Европы и переживает стремительный экономический упадок на фоне пандемии коронавирус. Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 1 ноября. Санду отказалась от дебатов с Додоном перед 2-м туром президентских выборов.