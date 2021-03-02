Известно, когда США введут санкции против России

Власти США будут руководствоваться исполнительным указом от 2014 года, который приняли после аннексии Крыма. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки 2 марта объявят о введении санкций против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

Санкции будут связаны с законом о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, сообщает Reuters.

Во время введения санкций власти США будут руководствоваться исполнительным указом от 2014 года, который приняли после аннексии Крыма. Закон о борьбе с распространением оружия массового уничтожения также будет задействован.

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Министры иностранных дел стран Европейского Союза готовы ввести индивидуальные санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.