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вторник, 27 июля 2021 11:29

Известна причина аварии, в которой погибли по меньшей мере 10 человек

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Известна причина аварии, в которой погибли по меньшей мере 10 человек
15 из 45 пострадавших в аварии, получили серьезные травмы / REUTERS

По меньшей мере 10 человек погибли и 45 получили ранения в результате съезда автобуса с дороги в Хорватии.

Катастрофа произошла в воскресенье, 25 июля, в 06:00 недалеко от хорватского города Славонски-Брод. Автобус с косовскими номерами, ехавший из Германии в Косово, выскользнул с проезжей части и перевернулся. Об этом пишет Daily Star.

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52-летний водитель и гражданин Косово не справился с управлением. Второй водитель погиб.

Посол Косово в Германии сообщил, что пассажиры были в основном косовцами, работающими в Германии. Они возвращались домой, чтобы провести летние каникулы с семьями. Около 15 из 45 пострадавших получили серьезные травмы.

Водитель автобуса задержан. Он потерял контроль над транспортным средством. Признал, что ненадолго заснул. 45 пострадавших доставлены в местную больницу.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович выразил "печаль и горе" в связи с аварией и соболезнования семьям погибших и народу Косово.

26 июля арестовали на три месяца 36-летнюю женщину, которая устроила аварию с украинцами в Польше, в последствии которой один украинец умер. На допросе в прокуратуре она призналась, что имеет проблемы с алкоголем. Женщине грозит до 18 лет тюрьмы.

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