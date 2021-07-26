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понедельник, 26 июля 2021 21:00

Арестовали виновницу аварии с украинцами в Польше

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Арестовали виновницу аварии с украинцами в Польше
Женщина призналась, что имеет проблемы с алкоголем. Фото: KPP Radomsko

Арестовали на три месяца 36-летнюю женщину, которая устроила аварию с украинцами в ​​Польше.

Ей предъявили обвинение, сообщает RMF24.

На допросе в прокуратуре она призналась, что имеет проблемы с алкоголем. Женщине грозит до 18 лет тюрьмы.

Женщина была за рулем автомобиля Nissan Quashquai. Въехала в микроавтобус Volkswagen. В нем находились девять человек. Среди них было семь украинцев. Всем пассажирам понадобилась медицинская помощь. Позже один украинец умер.

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26 июля в больницах остаются четверо украинцев Один в тяжелом состоянии.

24 июня в Лодзинском воеводстве Польши пьяная водитель въехала в автобус с украинцами. Десять человек получили травмы. Семь из них - граждане Украины. Позже один человек умер. 36-летняя водитель легковушки спровоцировала аварию. Она неожиданно выскочила на встречную полосу.

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Дата
26
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