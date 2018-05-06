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воскресенье, 06 мая 2018 17:22

Извержение вулкана на Гавайях: эвакуированы 1,7 тыс. людей

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Извержение вулкана на Гавайях: эвакуированы 1,7 тыс. людей
В связи с извержением вулкана Килауэа эвакуированы около 1,7 тыс. людей. Фото: Фото: trust.ua

В связи с извержением вулкана Килауэа, расположенного на Гавайях, из своих домов эвакуированы около 1,7 тыс. людей.

Лавой уничтожено пять домов, сообщает в субботу информагентство Associated Press со ссылкой на местную власть.

В четверг в окрестностях вулкана открылось восемь трещин, каждая длиной в несколько сотен метров. Все они расположены в сельской местности. Две из них активно извергают лаву, с других идет пар пар и газ.

Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

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Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире. Он начал извержение 4 мая .

5 мая в 16 километрах от города Лейлані-Эстейтс, что на Гавайях, сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,9 баллов.

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