Извержение вулкана на Гавайях: эвакуированы 1,7 тыс. людей

В связи с извержением вулкана Килауэа, расположенного на Гавайях, из своих домов эвакуированы около 1,7 тыс. людей.

Лавой уничтожено пять домов, сообщает в субботу информагентство Associated Press со ссылкой на местную власть.

В четверг в окрестностях вулкана открылось восемь трещин, каждая длиной в несколько сотен метров. Все они расположены в сельской местности. Две из них активно извергают лаву, с других идет пар пар и газ.

Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 50-метровые фонтаны лавы и массовая эвакуация: в сети показали извержение вулкана на Гавайях

Front yard is lava. Leilani Estates, Big Island of Hawaii.



You can't imagine how it is in real.. #hawaii #kilauea #KilaueaVolcano #kilaueaeruption #BigIsland #lava #breaking #LeilaniEstates @TomHall @spann #breakingpic.twitter.com/u02jQyw4WT