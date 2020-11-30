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понедельник, 30 ноября 2020 16:43

Извержение вулкана: эвакуировали тысячи людей и прекратили авиасообщение
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Из-за извержения вулкана на индонезийском острове эвакуировали более 4 тыс. Человек и прекратили авиасообщение
Фото: Reuters
Из-за извержения вулкана на индонезийском острове эвакуировали более 4 тыс. Человек и прекратили авиасообщение
Из-за извержения вулкана на индонезийском острове эвакуировали более 4 тыс. Человек и прекратили авиасообщение
Из-за извержения вулкана на индонезийском острове эвакуировали более 4 тыс. Человек и прекратили авиасообщение

Из районов, прилегающих к месту извержения вулкана Или Левотолок на индонезийском острове Лембата, эвакуированы более 4 тыс. человек.

Такие данные в понедельник приводят западные СМИ со ссылкой на индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Пока нет сообщений о пострадавших от извержения.

В то же время, сообщают, что столб пепла после извержения поднялся на высоту 4 км. Из-за этого пришлось закрыть местный аэропорт и распространить в СМИ информацию о сложностях с аэронавигацией.

Индонезийские чрезвычайники объявили о расширении опасной зоны вокруг кратера вулкана с 2 до 4 км. Проход в эту зону запрещен из соображений безопасности.

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Власти советуют местным жителям использовать средства защиты.

"Чтобы свести к минимуму влияние вулканического пепла на здоровье, людям рекомендуется носить маски или другие средства для защиты глаз и кожи", - сказал представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати.

Власти также предупреждает о возможном появлении лавовых потоков. В связи с ситуацией ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.

29 ноября на острове Ломблен на юге Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло Или.
Всего в Индонезии, находится в сейсмически опасной зоне - так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - зарегистрировано около 130 действующих вулканов.

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Дата
30
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