Показали видео впечатляющего извержения вулкана

В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км. Фото: MAGMA

На острове Ломблен на юге Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло.

Столб пепла в результате мощного извержения поднялся в небо на высоту 4 км. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что местный вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий рекомендовал жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от Левотоло. Кроме того, люди должны использовать маски и защитные приспособления для кожи и глаз.

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По словам экспертов, активность вулкана высока. Он и дальше может продолжать выбросы пепла. Информации о жертвах и пострадавших нет.

На острове Суматра в Индонезии произошло мощное извержение вулкана Синабунг. Дым из кратера поднялся высотой 5 км, пепел покрыл улицы близлежащих населенных пунктов.