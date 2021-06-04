Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней

5 июня 1967-го. Израильские войска и бронетехника продвигаются против египетских войск близ города Рафаха в секторе Газа / Getty Images

5 июня 1967-го Израиль в ответ на наращивание арабских сил вдоль своих границ, наносит воздушного упреждающий удар по Египту.

Впоследствии в бой вступила Иордания, но арабский коалиция проиграла армии Израиля. За шесть дней боев Израиль оккупировал Сектор Газа и Синайский полуостров в Египте, Голанские высоты в Сирии, а также Западный берег и арабский сектор Восточного Иерусалима, которые ранее были под властью Иордании.

Когда 11 июня вступило в силу резолюция ООН о прекращении огня, Израиль более чем вдвое увеличил свои размеры, включая желаемое для себя Старый город Иерусалима, которое отобрал у Иордании.

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Совет Безопасности ООН призвал к выводу израильских войск со всех оккупированных территорий, но Израиль отказался, аннексировав Восточный Иерусалим, и создав военные администрации на оккупированных территориях.

Израиль дал понять, что вернут Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Синай в обмен на признание арабами права Израиля на существование и гарантии от будущих нападений.

Арабские лидеры встретились в августе, чтобы обсудить будущее Ближнего Востока. Они выбрали политику отказа от мира, переговоров и признание права Израиля на существование, и составили план защиты прав палестинских арабов на оккупированных Израилем территориях.

Однако Египет, в итоге, договорился и заключил мир с Израилем. В 1982-м Израиль вернул Синайский полуостров Египта в обмен на полное дипломатическое признание своей страны.

Позже Египет и Иордания отказались от претензий на Сектор Газа и Западный берег в пользу палестинцев. Мирные переговоры между израильтянами и палестинцами по принципу "земля в обмен на мир" начались в 1990-х и продолжаются до сих пор. Долгий израильско-палестинский мир остается недосягаемым.