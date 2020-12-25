Израиль вводит жесткий карантин

Правительство Израиля одобрило введение двухнедельного жесткого карантина. Фото: Reuters

В Израиле вводят жесткие двухнедельные карантин.

Соответствующее решение правительство одобрило во время телефонного голосования, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Ограничения вступят в силу 27 декабря в 17:00 по местному времени и будут действовать до 9 января 2021 года.

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"Ограничение предусматривают запрет удаляться на расстояние более 1 километра от места проживания, кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию. В стране полностью закроют магазины, прекратят работу развлекательные заведения, но работать доставка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работу общественного транспорта в течение двух недель сократят на 50%.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 035 новых больных коронавирусом. Из них детей - 484, медработников - 388. Всего, по состоянию на утро 25 декабря, имеем 58874 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2739 госпитализированы, а 186 пациентов умерли за последние сутки.