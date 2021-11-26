Израиль вслед за Британией закрывает границы из-за нового Covid-штамма

Израиль приостановил авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.
Об этом со ссылкой на заявление израильского премьер-министра Нафтали Бенета сообщает The Jerusalem Post.
Все семь африканских стран классифицированы как "красные" на фоне появления в их регионе нового штамма Covid-19 "B.1.1.529", который содержит 32 мутации в спаечном белке.
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Иностранцам из указанных стран будет запрещено въезжать в Израиль, а израильтянам по возвращении необходимо будет на неделю пойти на карантин и сдать два Covid-теста, даже если они полностью вакцинированы от коронавируса.
Ранее о подобном решении также объявили в Великобритании.
Новый опасный штамм коронавируса B.1.1.529 содержит 32 мутации, что примерно вдвое больше, чем у "Дельты". Эксперты опасаются, что разработанные вакцины по борьбе с ним будут менее эффективными.
В настоящее время в мире зафиксировано всего 59 случаев заболевания этим Covid-штаммом, в частности в ЮАР, Гонконге и Ботсване.
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