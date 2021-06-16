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Израиль возобновляет удары по объектам боевиков в секторе Газа

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Израиль возобновляет удары по объектам боевиков в секторе Газа
В секторе Газа опять начались схватки. Фото: Reuters

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам в Секторе Газа.

Истребители атаковали военные комплексы ХАМАС, сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

Комплексы служили лагерями и местами встреч боевиков-террористов из бригад Хан-Юнис и Газы.

Атака стала ответом на пуски из Сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов воздушных шаров с взрывчаткой.

"Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из Сектора Газа", - заявили израильские военные.

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Израиль и радикальное движение ХАМАС 20 мая договорились о прекращении огня в ночь на пятницу, 21 мая. Договоренностей придерживались обе стороны.

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