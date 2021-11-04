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четверг, 04 ноября 2021 19:54

Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет

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Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Израиль в этом году успешно использовал множество сложных средств противоракетной обороны. Фото: defesanet

Министерство обороны Израиля заявило о начале испытаний массивной надувной системы обнаружения ракет, предназначенной для обнаружения угроз на большом расстоянии и высоте.

Система аэростатов высокой доступности напоминает огромный дирижабль, пишет Defense News.

"Это одна из крупнейших в мире систем такого рода. Ее разработали в сотрудничестве с дочерней компанией госпредприятия Israel Aerospace Industries и американским производителем аэростатов TCOM", - говорится в сообщении.

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Израиль в этом году успешно использовал множество сложных средств противоракетной обороны во время 11-дневной войны в Газе.

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Армия обороны Израиля уничтожила офис главы Службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа 15 мая. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в Цахале. На следующий день боевики террористического радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля 2,9 тыс. ракет. По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 250 палестинцев, в том числе 129 мирных жителей. С израильской стороны погибли 13 человек.

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