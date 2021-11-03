В Иерусалиме продают набор для тату, которым набивали номера в Аушвице

В мире осталось три таких набора. Фото: il.bidspirit.com

В Иерусалиме 9 ноября продадут на аукционе набор для татуировок, которым набивали номера пленным в концлагере Аушвиц.

Лот комплектуется буклетом с инструкциями немецкой компании Aesculap, сообщают на сайте аукциона Tzolman. Там указано, что набор предназначен для крупного рогатого скота.

"В состав набора входят металлические пластины примерно 10 на 15 мм каждая с иглами в виде цифр по две "0" и "5", а также "1", "3", "4" и "7", - говорится в сообщении.

В мире осталось три таких набора. Один из них находится в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге, еще один – в музее в Освенциме.

Глава израильского национального мемориала Холокоста Дани Даян раскритиковал аукцион, отметив, что такие артефакты следует передавать в музеи, а не продавать коллекционерам. Председатель Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин написал министру юстиции Израиля и призвал его положить конец "недостойной продаже".

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Аушвиц был одним из крупнейших нацистских концлагерей, существовавший от конца мая 1940 до января 1945 на юге Польши, около города Освенцим. За время Холокоста нацисты уничтожили более 6 млн евреев и ромов. Не осталось поименного списка жертв, пострадавших во время геноцида. 27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. Именно в этот день 1945-го был освобожден нацистский концентрационный лагерь Аушвиц.