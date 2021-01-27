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среда, 27 января 2021 09:32

Мир чтит память жертв Холокоста

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Мир чтит память жертв Холокоста
Дату Международного Дня памяти жертв Холокоста установили в 2005 году на собрании Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: pixabay.com

27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. Именно в этот день 1945-го был освобожден нацистский концентрационный лагерь Аушвиц.

За время Холокоста нацисты уничтожили более 6 млн евреев и ромов. Не осталось поименного списка жертв, пострадавших во время геноцида. Объединенная еврейская община Украины призвала почтить память жертв Холокоста в Telegram.

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"Акции зачисток" впервые провели айнзацгруппы на территории оккупированной Галиции. В течение недели в результате погромов, инициированных нацистами, во Львове погибли 6 тыс. евреев. "Окончательное решение" привело к уничтожению евреев Галиции в лагерях и гетто Тернополя, Дрогобыча, Борислава, Сколе, Стрыя и других городов. Всего погибло 610 тыс. евреев.

Дату Международного Дня памяти жертв Холокоста установили 2005 года на собрании Генеральной ассамблеи ООН. Инициатором принятия данной резолюции стали Израиль, Украина, Канада, Австралия, США и РФ. Всего ее приняли более 90 государств.

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Сегодня в еврейских общинах Украины проводят мероприятия в память о жертвах Холокоста. Сборы будут проводиться с соблюдением карантинных мероприятий. В некоторых городах такие мероприятия пройдут с участием мэров, губернаторов и других высокопоставленных гостей. В Украине и по всему миру будут вспоминать евреев, которые были уничтожены нацистской машиной Холокоста только за то, что они были евреями.

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