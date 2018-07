Израиль сбил "Су-шку", которая пересекла его воздушное пространство - показали видео

Израильские силы ПВО сбили сирийский бомбардировщик российского производства, когда тот пересек воздушное пространство страны. По предварительным данным, это был Су-24 или Су-22.

Военные запустили 2 ракеты из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Перед тем на севере страны были слышны сирены воздушной тревоги, сообщает в Twitter Министерство обороны Израиля.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER