Израиль сбил "Су-шку", которая пересекла его воздушное пространство - показали видео

Две ракеты Patriot запустили в сирийской самолет, который пересек воздушное пространство Израиля

Израильские силы ПВО сбили сирийский бомбардировщик российского производства, когда тот пересек воздушное пространство страны. По предварительным данным, это был Су-24 или Су-22.

Военные запустили 2 ракеты из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Перед тем на севере страны были слышны сирены воздушной тревоги, сообщает в Twitter Министерство обороны Израиля.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER — IDF (@IDFSpokesperson) July 24, 2018

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Самолет пересек границу страны в районе Голанских высот - спорной территории между Израилем и Сирией. Преодолел около 1,5 км. После чего его перехватили ракеты, говорят в оборонном ведомстве.

Самолет начал сбрасывать бомбы, сообщают пользователи в соцсетях.

Российские противоракетные зенитные комплексы "Панцирь-С" снова не смогли отбить ракетный обстрел территории Сирии со стороны Израиля. Израильская армия нанесла удар по региону возле поселения Хан Арнаба 6 июля. Уничтожена военная техника. Погибли несколько военных. Российские ПЗРК находились на расстоянии 20-30 км.