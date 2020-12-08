Израиль помог США выследить бин Ладена

Мужчина читает новость о ликвидации бин Ладена / Getty Images

Израильская разведка помогла США ликвидировать лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, рассказал бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.

Сотрудничество Израиля и США, которое включает специальные операции и убийства, охватывает много дел и регионов мира, рассказал Бреннан рассказал. Об этом пишет польское издание wGospodarce.

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"Это была спецоперация США, но разведка, которая привела к заключительному налету на дом в Пакистане, где останавливался бен Ладен - результат многих лет работы. Среди тысяч разведывательных данных, были сведения, предоставленные израильтянами в результате их разведывательных операций. Израиль всегда был одним из основных поставщиков частей головоломки для разведки США", - пояснил директор ЦРУ 2013-2017 годов Джон Бреннан.

Он подчеркнул, что сотрудничество против террористических организаций, распространение ядерного оружия, и враждебных стран укрепили хорошие отношения между разведкой США и Израиля.

"Несколько важных и блестящих операций, в которых сотрудничали американские и израильские разведки, были успешными. Большинство из них никогда не будут известны", - сказал Бреннан.

Усаму бен Ладена убили 2 мая 2011-го в его штаб-квартире в городе Абботтабад в Пакистане. Террориста обнаружили после более чем 4 лет отслеживания одного из его доверенных курьеров. След удалось взять благодаря свидетельству одного из арестованных после терактов 11 сентября 2001-го.