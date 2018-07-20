Израиль официально провозгласил себя еврейским государством

 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1611
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 2890
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 603
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5877
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1152
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3348
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3717
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 132484
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2124
Фото
Все фото
6
13
25
20
10
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Видео
Все видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3267
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 486
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3348
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3492
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26344
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 972
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 12:26

Израиль официально провозгласил себя еврейским государством

  Комментировать
Израиль официально провозгласил себя еврейским государством
Принятие закона вызвало волну возмущения среди арабов. Фото: travel.rambler.ru

Израиль принял закон, согласно которому страна провозглашается "национальным домом еврейского народа", а Иерусалим - единственной столицей.

Единственным государственным языком остается иврит, а статус арабского языка значительно ослабляется, - об этом пишут Новини 24.

За противоречивый закон проголосовали 62 депутата, 55 - выступили против.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винничанка рассказала, как переехала в Израиль и почему платила за две квартиры

"Это наше, еврейское государство. Это наш язык, наш гимн и наш флаг. Да здравствует государство Израиль!", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Принятие закона вызвало волну возмущения среди арабов, которые составляют 20% населения Израиля. Они считают закон расистским и утверждают, что он приведет к "смерти демократии в стране".

"Я считаю, что это дискриминационный, проблемный и недемократический закон. Он действительно огорчает меня как гражданина этого государства. Он вредит нашим стремлением единства и желанию жить там, где все равны ", - сказал житель Иерусалима Инбар Шифрин.

Арабы неоднократно заявляли, что чувствуют себя в Израиле гражданами второго сорта. Ведь сталкиваются с дискриминацией и имеют меньше привилегий в сферах соцзащиты, образования и здравоохранения.

Один из авторов песни Toy, с которой на Евровидении-2018 победила израильтянка Нетта Барзилай, Дорон Медали отправился в Лос-Анджелес, чтобы решить проблему с обвинением в плагиате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Израиль официально провозгласил себя еврейским государством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 144967
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 79544
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 76966
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 31518
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 28200
Мир
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
6
 Просмотров: 9
Мужчина похитил авто на свидании ради другой женщины
Мужчина похитил авто на свидании ради другой женщины Просмотров: 108
Испанцы выпустили проукраинскую марку
Испанцы выпустили проукраинскую марку Просмотров: 1035
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
13
 Просмотров: 855
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым 1 Просмотров: 6003
Больше всего комментируют
17
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
15
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
14
В России рождается новый нацизм - Бабченко
10
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 491
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua