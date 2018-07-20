Израиль официально провозгласил себя еврейским государством

Принятие закона вызвало волну возмущения среди арабов. Фото: travel.rambler.ru

Израиль принял закон, согласно которому страна провозглашается "национальным домом еврейского народа", а Иерусалим - единственной столицей.

Единственным государственным языком остается иврит, а статус арабского языка значительно ослабляется, - об этом пишут Новини 24.

За противоречивый закон проголосовали 62 депутата, 55 - выступили против.

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"Это наше, еврейское государство. Это наш язык, наш гимн и наш флаг. Да здравствует государство Израиль!", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Принятие закона вызвало волну возмущения среди арабов, которые составляют 20% населения Израиля. Они считают закон расистским и утверждают, что он приведет к "смерти демократии в стране".

"Я считаю, что это дискриминационный, проблемный и недемократический закон. Он действительно огорчает меня как гражданина этого государства. Он вредит нашим стремлением единства и желанию жить там, где все равны ", - сказал житель Иерусалима Инбар Шифрин.

Арабы неоднократно заявляли, что чувствуют себя в Израиле гражданами второго сорта. Ведь сталкиваются с дискриминацией и имеют меньше привилегий в сферах соцзащиты, образования и здравоохранения.

Один из авторов песни Toy, с которой на Евровидении-2018 победила израильтянка Нетта Барзилай, Дорон Медали отправился в Лос-Анджелес, чтобы решить проблему с обвинением в плагиате.