Израиль нанес несколько авиаударов по территории сектора Газа

Израиль обстрелял сектор Газа. Фото: Reuters

Израильские военные самолеты нанесли удары по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля.

Израильские истребители атаковали в 15 военных целей ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа в ответ на ракетный обстрел городов Ашдод и Ашкелон, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на службы безопасности.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по 15 террористическим целям в северной и центральной частях сектора Газа, включая ряд военных целей и объектов военно-морских сил ХАМАС, а также мастерские по производству оружия и подземный тоннель, принадлежащий движению ХАМАС. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа территории Израиля накануне", — говорится в распространенном военными заявлении.

"Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать попыткам нанести ущерб израильским гражданским лицам и считает ХАМАС ответственным за любые события, происходящие или исходящие с территории сектора Газа", — добавили в пресс-службе.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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Конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.